Самарцы привезли с WorldSkills Russia «золото»
Самарская сборная на финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре выиграла две золотые, три серебряные медали и много других наград.
В этом году впервые на площадке Национального чемпионата собрались представители всех 85 регионов. Всего в соревнованиях, экспертной оценке и деловой программе приняли участие почти 5000 человек, включая 277 иностранных участников из 24 стран мира. Самарскую область представляли 19 студентов. Соревнования проходили по 109 компетенциям. Самарцы участвовали в 19-ти из них.
Впервые в копилке Самарской области золотая медаль в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Завоевал ее студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов. Он же стал победителем в своей компетенции Первого открытого Евразийского чемпионата WorldSkills и обладателем skills-паспорта с указанием количества набранных баллов.
Еще одно золото принес Сергей Изевлин из Тольяттинского социально-педагогического колледжа в компетенции «Физическая культура и спорт». Эта компетенция в этом году была впервые включена в финальный этап как презентационная, собрав конкурсантов из 7 регионов.
Серебряными медалистами стали: в компетенции «Кузовной ремонт» Александр Куцыков из Поволжского государственного колледжа, Алена Мещерякова в компетенции «Ветеринария» из Самарской государственной сельскохозяйственной академии и Дмитрий Семенов в компетенции «Управление автогрейдера» из Сергиевского губернского техникума. Таких высоких результатов в данных компетенциях регион также достиг впервые.
Планку в 500 баллов преодолели еще три участника сборной Самарской области: в компетенции «Сварочные технологии» Александр Мурахтанов из Тольяттинского политехнического колледжа, в компетенции «Веб-разработка» Михаил Горбунов из Тольяттинского социально-педагогического колледжа, а также студент Самарского техникума кулинарного искусства Игорь Бесчастнов в компетенции «Поварское дело», которого от победителя отделяют лишь 18 баллов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 мая 2017
54
23 мая 2017
90
23 мая 2017
72
23 мая 2017
133
23 мая 2017
154
23 мая 2017 , 15:20
54
Объем поставки составит 2,1 тысяч кв.м. Это почти треть площади футбольного поля (по...
23 мая 2017 , 14:34
90
Самарская сборная на финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»...
23 мая 2017 , 14:32
72
Предприниматели, которым срочно потребовалась банковская гарантия могут получить её в Сбербанке...
23 мая 2017 , 13:32
133
Как ранее писал sgpress.ru, трагический инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, около...
23 мая 2017 , 13:07
109
Участники лектория «СГ» посетили Ботанический сад Cамарского университета, чтобы узнать, где растет персико-бобовник и увидеть 120-летние ели
Э кологический лекторий «СГ» продолжает серию выездных мероприятий, на которых...
23 мая 2017 , 13:04
110
Соревнование состоялось в Минске.
23 мая 2017 , 12:54
186
В среду, 24 мая, в состав команды самарских послов войдет капитан сборной команды России по...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5885
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5439
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3981
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3810
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
15 мая 2017
825
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
563
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
528
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
388
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...