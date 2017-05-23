Самарцы привезли с WorldSkills Russia «золото»

В этом году впервые на площадке Национального чемпионата собрались представители всех 85 регионов. Всего в соревнованиях, экспертной оценке и деловой программе приняли участие почти 5000 человек, включая 277 иностранных участников из 24 стран мира. Самарскую область представляли 19 студентов. Соревнования проходили по 109 компетенциям. Самарцы участвовали в 19-ти из них.

Впервые в копилке Самарской области золотая медаль в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Завоевал ее студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов. Он же стал победителем в своей компетенции Первого открытого Евразийского чемпионата WorldSkills и обладателем skills-паспорта с указанием количества набранных баллов.

Еще одно золото принес Сергей Изевлин из Тольяттинского социально-педагогического колледжа в компетенции «Физическая культура и спорт». Эта компетенция в этом году была впервые включена в финальный этап как презентационная, собрав конкурсантов из 7 регионов.

Серебряными медалистами стали: в компетенции «Кузовной ремонт» Александр Куцыков из Поволжского государственного колледжа, Алена Мещерякова в компетенции «Ветеринария» из Самарской государственной сельскохозяйственной академии и Дмитрий Семенов в компетенции «Управление автогрейдера» из Сергиевского губернского техникума. Таких высоких результатов в данных компетенциях регион также достиг впервые.

Планку в 500 баллов преодолели еще три участника сборной Самарской области: в компетенции «Сварочные технологии» Александр Мурахтанов из Тольяттинского политехнического колледжа, в компетенции «Веб-разработка» Михаил Горбунов из Тольяттинского социально-педагогического колледжа, а также студент Самарского техникума кулинарного искусства Игорь Бесчастнов в компетенции «Поварское дело», которого от победителя отделяют лишь 18 баллов.