Своими глазами: Как строится самарское метро

Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. При этом многие до сих пор задаются вопросом, если станцию «Алабинская» открыли два года назад, то почему не открыта дорога на улице Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой? Что за работы кипят за ограждениями, и когда они закончатся? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспонденты sgpress.ru спустились в подземку на стройплощадку. Обо всем подробно рассказал начальник отдела подготовки производства «ВТС-Метро» Александр Рассказов.





































































Самое интересное происходит на глубине, но мы начали свой путь с поверхности, поэтому в первую очередь расскажем о Ново-Садовой. Работы здесь находятся в завершающей стадии. Строительная техника без устали засыпает дорогу песком. Уже к 1 августа большую часть улицы отдадут под благоустройство. Там планируется обустроить парковую зону с уютными лавочками и освещением. Чуть позже, к 1 сентября, «ВТС-Метро» передаст оставшийся участок компании «Самаратрансстрой», которая займется благоустройством дороги. К зиме дорожное движение на Ново-Садовой полностью восстановят, а горожане смогут гулять по обновленному скверу.



Самое интересное происходит на глубине, но мы начали свой путь с поверхности, поэтому в первую очередь расскажем о Ново-Садовой. Работы здесь находятся в завершающей стадии. Строительная техника без устали засыпает дорогу песком. Уже к 1 августа большую часть улицы отдадут под благоустройство. Там планируется обустроить парковую зону с уютными лавочками и освещением. Чуть позже, к 1 сентября, «ВТС-Метро» передаст оставшийся участок компании «Самаратрансстрой», которая займется благоустройством дороги. К зиме дорожное движение на Ново-Садовой полностью восстановят, а горожане смогут гулять по обновленному скверу.































Небольшой участок дороги все же оставят закрытым до 2018 года. Этот проем необходим, чтобы строители могли проводить пуско-наладочные работы под Ново-Садовой. Как раз здесь мы спустились под землю, где продолжилась наша экскурсия.



Небольшой участок дороги все же оставят закрытым до 2018 года. Этот проем необходим, чтобы строители могли проводить пуско-наладочные работы под Ново-Садовой. Как раз здесь мы спустились под землю, где продолжилась наша экскурсия.































Александр Рассказов объяснил, что «ВТС-Метро» уже завершила проходку правого перегонного туннеля от «Алабинской» до камеры съезда. Это и есть ответ на вопрос, что же за работы до сих пор ведутся под улицей Ново-Садовой. Дело в том, что станция «Алабинская» пока работает не на максимум своих возможностей. Поезда приходят на станцию «Алабинская» и уходят с этой же платформы. Это значит, что другой состав вынужден ждать, пока отойдет первый. Чтобы поезд мог перейти с правой ветки на левую, между «Алабинской» и будущей станцией «Самарской» создается камера съезда. Именно там поезд будет менять направления движения, пройдя через стрелочный перевод.



Александр Рассказов объяснил, что «ВТС-Метро» уже завершила проходку правого перегонного туннеля от «Алабинской» до камеры съезда. Это и есть ответ на вопрос, что же за работы до сих пор ведутся под улицей Ново-Садовой. Дело в том, что станция «Алабинская» пока работает не на максимум своих возможностей. Поезда приходят на станцию «Алабинская» и уходят с этой же платформы. Это значит, что другой состав вынужден ждать, пока отойдет первый. Чтобы поезд мог перейти с правой ветки на левую, между «Алабинской» и будущей станцией «Самарской» создается камера съезда. Именно там поезд будет менять направления движения, пройдя через стрелочный перевод.































Камера съезда сделает поездки в метро еще безопасней, ведь составы не будут пересекаться на станции «Российская», на которой сейчас работает только один путь с платформой. Когда камера съезда начнет принимать поезда, второй путь на «Российской» откроют. Таким образом, интервал движения составов существенно сократится, и пассажирам станет еще удобнее пользоваться метро и экономить свое время. По словам Александра Рассказова, это произойдет после Чемпионата мира FIFA 2018, то есть к концу следующего года.



Камера съезда сделает поездки в метро еще безопасней, ведь составы не будут пересекаться на станции «Российская», на которой сейчас работает только один путь с платформой. Когда камера съезда начнет принимать поезда, второй путь на «Российской» откроют. Таким образом, интервал движения составов существенно сократится, и пассажирам станет еще удобнее пользоваться метро и экономить свое время. По словам Александра Рассказова, это произойдет после Чемпионата мира FIFA 2018, то есть к концу следующего года.