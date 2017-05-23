Второй путь на станции метро «Российская» откроют к концу 2018 года

Два года назад в эксплуатацию была введена станция «Алабинская». От этой станции по перегонным туннелям поезда будут направляться в камеру съезда. Это позволит к концу 2018 года открыть второй путь на станции метро «Российская». Таким образом, движение поездов в метро существенно ускорится. Об этом sgpress.ru сообщил начальник отдела подготовки производства «ВТС-Метро» Александр Рассказов.



Подробнее о том, что сейчас происходит за ограждениями на улице Ново-Садовой и под ними, читайте и смотрите в материале, который появится на сайте Подробнее о том, что сейчас происходит за ограждениями на улице Ново-Садовой и под ними, читайте и смотрите в материале, который появится на сайте sgpress.ru вечером во вторник, 23 мая.

В настоящее время компания ООО «ВТС-Метро» завершает строительство камеры съездов на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой.