Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи

Бизнесмены, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, теперь могут сделать свою отчетность более прозрачной и, главное, проводить платежи быстрее.



В интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась услуга «Таможенные платежи и сервисы». Благодаря новому сервису бизнесмены могут онлайн совершать таможенные платежи со счетов, открытых в Сбербанке, причем непосредственно в момент таможенного оформления товаров (без авансирования).



Помимо таможенных платежей, клиенты Сбербанка в личном кабинете на сайте оператора платежной системы получают возможность бесплатного электронного документооборота с ФТС России и электронного декларирования товаров (возможность составлять и направлять таможенные декларации).



Также возможно формирования отчетов по совершенным платежам в режиме реального времени. Контролировать совершенные платежи можно также с использованием бесплатного мобильного приложения.



Пользоваться сервисом может сразу несколько сотрудников компании и таможенных представителей. Безопасность платежей обеспечивается прямым направлением средств на счета Федерального казначейства за компанию – владельца счета.



Сервис доступен в режиме 24/7.



Подключить услугу «Таможенные платежи и сервисы» можно самостоятельно в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (подключение бесплатно). Подробное описание и тарифы на обслуживание представлены на сайте sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу».



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.



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