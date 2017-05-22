Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи
Бизнесмены, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, теперь могут сделать свою отчетность более прозрачной и, главное, проводить платежи быстрее.
В интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась услуга «Таможенные платежи и сервисы». Благодаря новому сервису бизнесмены могут онлайн совершать таможенные платежи со счетов, открытых в Сбербанке, причем непосредственно в момент таможенного оформления товаров (без авансирования).
Помимо таможенных платежей, клиенты Сбербанка в личном кабинете на сайте оператора платежной системы получают возможность бесплатного электронного документооборота с ФТС России и электронного декларирования товаров (возможность составлять и направлять таможенные декларации).
Также возможно формирования отчетов по совершенным платежам в режиме реального времени. Контролировать совершенные платежи можно также с использованием бесплатного мобильного приложения.
Пользоваться сервисом может сразу несколько сотрудников компании и таможенных представителей. Безопасность платежей обеспечивается прямым направлением средств на счета Федерального казначейства за компанию – владельца счета.
Сервис доступен в режиме 24/7.
Подключить услугу «Таможенные платежи и сервисы» можно самостоятельно в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (подключение бесплатно). Подробное описание и тарифы на обслуживание представлены на сайте sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась услуга «Таможенные платежи и сервисы». Благодаря новому сервису бизнесмены могут онлайн совершать таможенные платежи со счетов, открытых в Сбербанке, причем непосредственно в момент таможенного оформления товаров (без авансирования).
Помимо таможенных платежей, клиенты Сбербанка в личном кабинете на сайте оператора платежной системы получают возможность бесплатного электронного документооборота с ФТС России и электронного декларирования товаров (возможность составлять и направлять таможенные декларации).
Также возможно формирования отчетов по совершенным платежам в режиме реального времени. Контролировать совершенные платежи можно также с использованием бесплатного мобильного приложения.
Пользоваться сервисом может сразу несколько сотрудников компании и таможенных представителей. Безопасность платежей обеспечивается прямым направлением средств на счета Федерального казначейства за компанию – владельца счета.
Сервис доступен в режиме 24/7.
Подключить услугу «Таможенные платежи и сервисы» можно самостоятельно в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (подключение бесплатно). Подробное описание и тарифы на обслуживание представлены на сайте sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 мая 2017
89
22 мая 2017
156
22 мая 2017
122
22 мая 2017
318
22 мая 2017 , 16:55
337
Мужчина, рыбачивший несмотря на нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов, был...
22 мая 2017 , 16:21
89
Бизнесмены, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, теперь могут сделать свою...
22 мая 2017 , 15:20
156
На ближайшем пленарном заседании Самарской губернской думы будет рассмотрен законопроект,...
22 мая 2017 , 14:50
161
В субботу, 17 июня, в Самаре пройдет большой футбольный праздник
22 мая 2017 , 14:37
122
Ученики будут сдавать первые тесты в понедельник, 29 мая
22 мая 2017 , 14:07
318
За текущий год в регионе выявлено 137 случаев заболевания гепатитом А. Это в 2,7 раза выше...
22 мая 2017 , 13:51
188
Открыть движение по путепроводу планируют в середине октября этого года
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5827
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5395
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3933
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3742
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
870
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
494
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
757
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2922
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.