22 мая 2017 года,
18:51
$ 57.16    63.65   Нефть 53.95 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Большегрузам ограничат въезд в Самару в дневное время суток

На ближайшем пленарном заседании Самарской губернской думы будет рассмотрен законопроект, который вводит дополнительное основание для временных ограничений движения транспорта в Самаре и области.
 
В частности, в период подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года планируется ограничить движение тяжеловесных транспортных средств либо автомобилей, перевозящих опасные грузы. Действие данной нормы предлагается установить до 14 июня 2018 года.
 
Этот вопрос рассматривался на думском комитете по транспорту еще в апреле. Тогда законопроект был направлен для проведения оценки регулирующего воздействия, то есть, для оценки социально-экономических последствие от данных мер. Теперь проект закона был повторно вынесен на комитет по транспорту, члены которого рекомендовали его к рассмотрению на пленарном заседании губдумы.
 
Ограничения связаны с началом ремонта и реконструкцией многих дорог к Чемпионату мира, отметил председатель профильного комитета Андрей Мурзов.
 
- Мы закрыли практически все выезды из города - у нас полноценно действует только два выезда. Из-за этого, я думаю,  у нас с июня начнется транспортный коллапс. Чтобы хоть как-то смягчить этот коллапс, мы предлагаем ограничить въезд грузового транспорта в дневное время суток на территорию Самары. Эта мера – не новшество, Москва уже давно ограничила въезд грузовой техники. Я думаю, что это для нас это хоть как-то облегчит ситуацию.  Пока эта мера распространится на период подготовки к Чемпионату, - сказал Андрей Мурзов.
Дата: 22 мая 2017 , 15:20
157
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: fainaidea.com
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
22 мая 2017
341
55-летний тольяттинец незаконно ловил рыбу на Жигулевской ГЭС
Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи
22 мая 2017
89
Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи
Большегрузам ограничат въезд в Самару в дневное время суток
22 мая 2017
157
Большегрузам ограничат въезд в Самару в дневное время суток
Первый матч сборной России на Кубке Конфедераций покажут у бассейна ЦСК ВВС
22 мая 2017
161
Первый матч сборной России на Кубке Конфедераций покажут у бассейна ЦСК ВВС
no photo
22 мая 2017
122
Самарские школы подготовили к проведению ЕГЭ
В Самарской области выросло число заболевших гепатитом А
22 мая 2017
319
В Самарской области выросло число заболевших гепатитом А
Работы по ремонту Южного моста в Самаре идут с опережением графика
22 мая 2017
190
Работы по ремонту Южного моста в Самаре идут с опережением графика
В Самарской области
22 мая 2017
174
В Самарской области "десятка" съехала в кювет: пострадала 4-летняя девочка
На Ленинградской в Самаре запустят часы обратного отсчета до старта ЧМ-18
22 мая 2017
214
На Ленинградской в Самаре запустят часы обратного отсчета до старта ЧМ-18
Лента новостей
22 мая 2017 , 16:55
341
55-летний тольяттинец незаконно ловил рыбу на Жигулевской ГЭС
Мужчина, рыбачивший несмотря на нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов, был...
22 мая 2017 , 16:21
89
Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи
Бизнесмены, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, теперь могут сделать свою...
22 мая 2017 , 15:20
157
Большегрузам ограничат въезд в Самару в дневное время суток
На ближайшем пленарном заседании Самарской губернской думы будет рассмотрен законопроект,...
22 мая 2017 , 14:50
161
Первый матч сборной России на Кубке Конфедераций покажут у бассейна ЦСК ВВС
В субботу, 17 июня, в Самаре пройдет большой футбольный праздник
22 мая 2017 , 14:37
122
Самарские школы подготовили к проведению ЕГЭ
Ученики будут сдавать первые тесты в понедельник, 29 мая
22 мая 2017 , 14:07
319
В Самарской области выросло число заболевших гепатитом А
За текущий год в регионе выявлено 137 случаев заболевания гепатитом А. Это в 2,7 раза выше...
22 мая 2017 , 13:51
190
Работы по ремонту Южного моста в Самаре идут с опережением графика
Открыть движение по путепроводу планируют в середине октября этого года
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5827
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5395
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
25 апреля 2017
3933
1
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
3742
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
870
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
6 мая 2017
494
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
757
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2922
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.