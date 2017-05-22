Большегрузам ограничат въезд в Самару в дневное время суток
На ближайшем пленарном заседании Самарской губернской думы будет рассмотрен законопроект, который вводит дополнительное основание для временных ограничений движения транспорта в Самаре и области.
В частности, в период подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года планируется ограничить движение тяжеловесных транспортных средств либо автомобилей, перевозящих опасные грузы. Действие данной нормы предлагается установить до 14 июня 2018 года.
Этот вопрос рассматривался на думском комитете по транспорту еще в апреле. Тогда законопроект был направлен для проведения оценки регулирующего воздействия, то есть, для оценки социально-экономических последствие от данных мер. Теперь проект закона был повторно вынесен на комитет по транспорту, члены которого рекомендовали его к рассмотрению на пленарном заседании губдумы.
Ограничения связаны с началом ремонта и реконструкцией многих дорог к Чемпионату мира, отметил председатель профильного комитета Андрей Мурзов.
- Мы закрыли практически все выезды из города - у нас полноценно действует только два выезда. Из-за этого, я думаю, у нас с июня начнется транспортный коллапс. Чтобы хоть как-то смягчить этот коллапс, мы предлагаем ограничить въезд грузового транспорта в дневное время суток на территорию Самары. Эта мера – не новшество, Москва уже давно ограничила въезд грузовой техники. Я думаю, что это для нас это хоть как-то облегчит ситуацию. Пока эта мера распространится на период подготовки к Чемпионату, - сказал Андрей Мурзов.
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