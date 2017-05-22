Старый Дворец спорта в Самаре планируют снести к 1 сентября

9 июня власти региона планируют по итогам торгов найти подрядчика, который выполнит демонтаж (снос) здания Дворца спорта в Ленинском районе Самары на улице Молодогвардейской, 222. Работы по ликвидации объекта правительство оценивает в 75,8 миллиона рублей. Победитель должен будет снести Дворец спорта к 31 августа 2017 года. На месте старого спорткомплекса ЦСК ВВС будет построен новый.