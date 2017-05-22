В Самарской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Случаи гибели кур были выявлены в населенном пункте Красная Горка Челно-Вершинского района.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, по результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А.
На территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия.
По предварительной информации, численность птиц в вышеназванных пяти населенных пунктах составляет 6 тысяч голов
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