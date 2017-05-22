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В Самарской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Случаи гибели кур были выявлены  в населенном пункте Красная Горка Челно-Вершинского района. 
 
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, по результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А.
 
На территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия.
 
По предварительной информации, численность птиц в вышеназванных пяти населенных пунктах составляет 6 тысяч голов
 
Дата: 22 мая 2017 , 10:16
144
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: digest-internet.ru
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