В Самарской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, по результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А.

На территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия.

По предварительной информации, численность птиц в вышеназванных пяти населенных пунктах составляет 6 тысяч голов