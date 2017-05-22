Двух человек эвакуировали из Рождествено и с острова Поджабный

Утром, в 08.45, от спасательной станции отошел катер в село Рождествено. Помощь по эвакуации требовалась 66-летнему мужчине, у которого открылось внутреннее кровотечение. Сильный дождь и туман значительно осложнили передвижение катера по реке Волге. В 09.40 пострадавшего доставили на спасательную станцию и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Второй вызов поступил спасателям в 15.25 с острова Поджабный, район Среднего пляжа. Мужчина сломал лодыжку и самостоятельно передвигаться не мог. Требовалось доставить пострадавшего на территорию спасательной станции для передачи врачам. Преодолев на катере плотный туман в русле реки Волги, спасатели приступили к поиску пострадавшего. При эвакуации мужчины были задействованы носилки. Спасательные работы завершились в 16.50.