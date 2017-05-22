Самарцы будут получать новые квитанции за воду

В соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ РФ все ресурсоснабжающие организации обязаны указывать в квитанциях данные, касающиеся потребителя, приборов учета, принципов начисления. Причем у компаний, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, таких обязательных к опубликованию параметров гораздо больше, чем у других организаций.

Так, в новых платежках появится заводской номер каждого прибора учета, будет указано количество проживающих в помещении и дата последней оплаты. Все пункты, указанные в квитанции, обязательны и не могут быть исключены по желанию или просьбам абонентов.

Переход на новый формат квитанций происходит в Самаре поэтапно и закончится к осени 2017 года. В июне уже более 217 тысяч потребителей получат новые платежки. Это более 60% от всех абонентов СКС.