За мошенничество с семечками двух аферистов приговорили к тюрьме

Суд установил, что Александр Дорофеев, действуя по доверенности в качестве представителя ООО «ПримавераАГРО», и Сергей Панеев, являясь заместителем руководителя этой организации, в 2014 году заключили с индивидуальным предпринимателем договор на продажу более 3 тысяч тонн семян подсолнечника. Бизнесмен перечислил ООО «ПримавераАГРО» 33,6 миллиона рублей. Однако товар он не получил, так как у организации его не было. Таким образом, обвиняемые совершили мошенничество в особо крупном размере. При аналогичных обстоятельствах они похитили деньги ООО «ТД «Изобилие» в сумме 8 миллионов рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил Александру Дорофееву 5,5 лет лишения свободы, Сергею Панееву – 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.