Началась проверка по факту смерти задержанного мужчины в одном из спецприемников Самары
В ночь с 18 на 19 мая 2017 года в одной из камер специального приемника для административно арестованных при УМВД России по Самаре был обнаружен мертвый ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Следствие установило, что 39-летнего мужчину арестовали по решению суда за мелкое хищение и поместили в камеру на 10 суток вместе с двумя другими лицами. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством при помощи предмета постельного белья. Обнаружив тело, сотрудники полиции незамедлительно вызвали «скорую помощь» и попытались оказать арестованному первую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть задержанного.
Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Алексей Гринь назначил проведение служебной проверки. Если будет установлена вина сотрудников полиции в случившемся, к ним и их руководителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 мая 2017
84
19 мая 2017 , 18:14
52
Напомним , аукцион в электронной форме был объявлен 27 апреля на официальном сайте...
19 мая 2017 , 17:43
61
В пятницу, 19 мая, в самарской филармонии прошел областной слет старших пионерских вожатых и...
19 мая 2017 , 17:43
77
Он пройдет в воскресенье, 21 мая, в 10 регионах РФ.
19 мая 2017 , 17:23
107
Об этом сообщает Пригородная пассажирская компания.
19 мая 2017 , 17:12
85
В ночь с 18 на 19 мая 2017 года в одной из камер специального приемника для административно...
19 мая 2017 , 16:40
216
В июне 2016 года со специализированной автостоянки, расположенной на улице Дизельной в Сызрани,...
19 мая 2017 , 16:29
116
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5655
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5244
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3770
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3541
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
733
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
419
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
674
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2807
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.