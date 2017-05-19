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Началась проверка по факту смерти задержанного мужчины в одном из спецприемников Самары

В ночь с 18 на 19 мая 2017 года в одной из камер специального приемника для административно арестованных при УМВД России по Самаре был обнаружен мертвый ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
 
Следствие установило, что 39-летнего мужчину арестовали по решению суда за мелкое хищение и поместили в камеру на 10 суток вместе с двумя другими лицами. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством при помощи предмета постельного белья. Обнаружив тело, сотрудники полиции незамедлительно вызвали «скорую помощь» и попытались оказать арестованному первую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть задержанного.
 
Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Алексей Гринь назначил проведение служебной проверки. Если будет установлена вина сотрудников полиции в случившемся, к ним и их руководителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Дата: 19 мая 2017 , 17:12
85
Автор текста: Сергей Ромашов
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