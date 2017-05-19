Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)





Как-то одним чудным днем года, кажется, 93-го, я нашел в запрещенном шкафу видеокассету, обложка которой гласила: «Чужой». В этом шкафу родители хранили кассеты, фильмы, на которые мне, как первоклашке, смотреть запрещалось. Но кому есть дело до правил, когда родителей нет дома, правда? И вот я вставил находку в старенький «видак» и приступил к просмотру. Тогда я был юным несмышленышем и многие аспекты фильма Ридли Скотта просто не понял и не оценил, но от фильма все равно остался в полном восторге, а еще жутко напуганным. Бояться было чего. В далеком 1979 году Ридли Скотт практически создал жанр космического хоррора или, как минимум, установил новую планку в жанре. Слоган фильма гласит «В космосе никто не услышит твоего крика» - и эта фраза точно характеризует данное произведение. Далекий космос, узкие станции звездолета «Ностромо», группа почти беззащитных людей, вынужденных противостоять невиданному, ужасающему нечто из глубин Вселенной. Фильм пугал и увлекал одновременно. Загадочный монстр так полюбился мне лично и многим зрителям в частности, что сага о Чужих стала настоящим культом. Про этих монстров, созданных художником Гансом Гигером, снимали фильмы, делали видеоигры, выпускали всевозможные игрушки, комиксы, писали книги. Чужие сходились в битве с другими инопланетянами и супергероями, то есть становились участниками так называемых «кроссоверов».













































В детстве у меня даже была книжка про Черепашек-ниндзя, автор которой нагло переписал сценарий первой части киносаги, вплетя в сюжет обожаемых многими зеленых пиццеедов.



В детстве у меня даже была книжка про Черепашек-ниндзя, автор которой нагло переписал сценарий первой части киносаги, вплетя в сюжет обожаемых многими зеленых пиццеедов.































Мне было все равно – я принимал все, связанное с Чужими. Уже повзрослев, я смог оценить фильм по достоинству. Я узнал, что кино сняли за скромную сумму (11 миллионов долларов), декорации делали вручную из всего, что подворачивалось под руку. Например, модели корабля «Ностромо» были сделаны из дерева, оргстекла и пластмассы. И фильм до сих пор смотрится великолепно. «Чужому» впоследствии подражали многие киноделы, а красивые женщины стали не только кружить головы персонажам мужского пола, но и теперь были полноценными героинями боевиков. Ведь именно в "Чужом" эффектная Сигурни Уивер в роли офицера Эленна Рипли справилась с монстром, а в последующих фильмах уничтожала их десятками.





От приквела «Чужой: Завет» я ждал много. Продолжения фильма «Чужой» снимали уже другие не менее талантливые режиссеры. После четвертого фильма в оригинальной истории о Чужих, казалось бы, была поставлена точка. Но пять лет назад Скотт вдруг снял предысторию «Чужого» под названием «Прометей». И оказалось, что это был лишь первый фильм в череде приквелов, которыми нас решил порадовать старина Ридли. «Прометей» получился очень спорным и неровным фильмом, где Скотт начал заигрывать с библейскими мотивами, и многие им остались недовольны. И вот в четверг, 18 мая, на экраны России вышел новый приквел «Чужой: Завет». И похвалить в нем я могу разве что визуальный стиль, картинку.











































По сути, Ридли сделал то же самое, что и создатели 7 эпизода «Звездных войн», которые практически дословно пересняли 4 эпизод космической саги, якобы чтобы познакомить новых фанатов со старой историей. То же можно наблюдать в случае с «Заветом». По сюжету группа людей на звездолете получает сигнал и летит на неизвестную планету, исследует ее, потом один из членов экипажа получает «пятюну» на лицо и яичко внутрь – как бы странно это ни звучало. Потом на свет появляется прелестный малыш Чужой, быстро растет и методично истребляет команду звездолета. Противостоит ему бойкая девица, а еще в комплекте прилагается злобный андроид. Вот это краткое описание можно дать как фильму «Чужой» 1979 года, так и фильму «Чужой: Завет», что уже как-то грустно. Еще грустнее становится, когда понимаешь, что персонажи в новом фильме клинически тупы. В оригинальном фильме при выходе на неизведанную планету герои надели скафандры. В «Завете» персонажи с улыбками выходят погулять в шапках-ушанках, а еще трогают местную флору своими конечностями. Ты не находишь в себе силы им сопереживать от слова «вообще». Они глупо себя ведут, вполне заслуженно погибают. Фильм состоит из самоповторов и клише. Например, сегодня в фильме ужасов убивать персонажей, которые занимаются сексом, знаете ли, тот еще моветон. За такими просчетами уже как-то и неловко обращать внимание на высокие технологии, которые используют персонажи «Завета». Голограммы, сенсорные панели в приквеле против кнопочных клавиатур и пузатых мониторов в оригинальном фильме. Человечество вдруг решило откатить по технологиям и вернулось к кнопкам? Например, создатели последней видеоигры по Вселенной Чужих такие мелочи вот учли. С другой стороны, тут за последние пару дней в России раскупили всю партию «новых» кнопочных Nokia 3310, так что вариант возвращения человечества к ретро вполне себе можно допустить.



По сути, Ридли сделал то же самое, что и создатели 7 эпизода «Звездных войн», которые практически дословно пересняли 4 эпизод космической саги, якобы чтобы познакомить новых фанатов со старой историей. То же можно наблюдать в случае с «Заветом». По сюжету группа людей на звездолете получает сигнал и летит на неизвестную планету, исследует ее, потом один из членов экипажа получает «пятюну» на лицо и яичко внутрь – как бы странно это ни звучало. Потом на свет появляется прелестный малыш Чужой, быстро растет и методично истребляет команду звездолета. Противостоит ему бойкая девица, а еще в комплекте прилагается злобный андроид. Вот это краткое описание можно дать как фильму «Чужой» 1979 года, так и фильму «Чужой: Завет», что уже как-то грустно. Еще грустнее становится, когда понимаешь, что персонажи в новом фильме клинически тупы. В оригинальном фильме при выходе на неизведанную планету герои надели скафандры. В «Завете» персонажи с улыбками выходят погулять в шапках-ушанках, а еще трогают местную флору своими конечностями. Ты не находишь в себе силы им сопереживать от слова «вообще». Они глупо себя ведут, вполне заслуженно погибают. Фильм состоит из самоповторов и клише. Например, сегодня в фильме ужасов убивать персонажей, которые занимаются сексом, знаете ли, тот еще моветон. За такими просчетами уже как-то и неловко обращать внимание на высокие технологии, которые используют персонажи «Завета». Голограммы, сенсорные панели в приквеле против кнопочных клавиатур и пузатых мониторов в оригинальном фильме. Человечество вдруг решило откатить по технологиям и вернулось к кнопкам? Например, создатели последней видеоигры по Вселенной Чужих такие мелочи вот учли. С другой стороны, тут за последние пару дней в России раскупили всю партию «новых» кнопочных Nokia 3310, так что вариант возвращения человечества к ретро вполне себе можно допустить.











































Проблема фильма, помимо повторений и клише, в том, что он просто скучен. Для развлекательного кино и боевика – действия в нем слишком мало, а для хоррора – в нем нечему пугаться. Ведь мы и так все знаем о Чужих, и появление чудовища встречаешь с улыбкой, как будто увидел старого друга, а не страшного монстра. И вот самое худшее, что, на мой взгляд, сделал режиссер – это рассказал нам, откуда взялись Чужие и с чем их едят. Чужие всегда привлекали своей загадочностью, необъяснимостью, их появление оставалось загадкой и это подкупало. Но Ридли решил все рассказать и разжевать, и лично мне такое происхождение Чужих совсем не понравилось. Кроме Чужого главную скрипку в фильме играют два андроида – оба в исполнении отличного актера Майкла Фассбендера. Кэтрин Уотерстон, сыгравшая местный аналог Рипли, до Сигурни Уивер явно не дотягивает, хотя и пытается ее косплеить (изображать).



Проблема фильма, помимо повторений и клише, в том, что он просто скучен. Для развлекательного кино и боевика – действия в нем слишком мало, а для хоррора – в нем нечему пугаться. Ведь мы и так все знаем о Чужих, и появление чудовища встречаешь с улыбкой, как будто увидел старого друга, а не страшного монстра. И вот самое худшее, что, на мой взгляд, сделал режиссер – это рассказал нам, откуда взялись Чужие и с чем их едят. Чужие всегда привлекали своей загадочностью, необъяснимостью, их появление оставалось загадкой и это подкупало. Но Ридли решил все рассказать и разжевать, и лично мне такое происхождение Чужих совсем не понравилось. Кроме Чужого главную скрипку в фильме играют два андроида – оба в исполнении отличного актера Майкла Фассбендера. Кэтрин Уотерстон, сыгравшая местный аналог Рипли, до Сигурни Уивер явно не дотягивает, хотя и пытается ее косплеить (изображать).













































Ридли Скотт уже заявил о планах снимать новые приквелы к «Чужому». Но после «Завета» хочется не продолжения, а включить старых «Чужих» и пересмотреть их, что я и сделаю. Относительного этого фильма, то я не могу его советовать поклонникам киновселенной. Фильм может понравиться тем, кто полюбил «Прометея», или непритязательному зрителю, который в кино не замечает глупости персонажей или умеет полностью отключать мозг.

Приятного просмотра!