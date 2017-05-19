Начальника сызранского отдела полиции задержали по подозрению в перевозке контрафактной водки
В июне 2016 года со специализированной автостоянки, расположенной на улице Дизельной в Сызрани, несколько человек на грузовом автомобиле перевезли для продажи контрафактную водку «Царская охота».
По данному факту следственным отделом по Сызрани было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области. В ходе расследования выяснилось, что к совершению преступления причастен начальник ОЭБиПК МУ МВД России «Сызранское», которого задержали 18 мая 2017 года. По данному факту временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Самарской области, полковником полиции Алексеем Гринем назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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