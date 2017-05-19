Самарцам показали «Заповедный остров России»

В пятницу, 19 мая, в преддверии Дня Волги, который будет отмечаться завтра, а также в честь Года экологии и 100-летия заповедной системы России, в Самаре состоялась встреча профессиональных экологов и общественников. К этой встрече в самарском Музее коллекций была приурочена фотовыставка «Самарская Лука – заповедный остров России». На выставке представлены снимки сотрудников национального парка «Самарская Лука», а также друзей этой особо охраняемой природной территории, которые уже несколько лет передают парку свои самые интересные снимки с видами животных, птиц, редких растений, ландшафтов.



На встрече была возможность задать вопросы приехавшим в Самару директорам всех трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) губернии – Жигулевского государственного заповедника, национальных парков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Речь шла и о достопримечательностях, охранном статусе других уникальных мест на карте губернии – памятников природы, которых сегодня насчитывается 212.



Участники встречи обсудили тему готовности ООПТ к началу туристического сезона, а также проблемные вопросы по охране Волги.