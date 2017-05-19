19 мая 2017 года,
23:18
$ 57.47    64   Нефть 52.94 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарцам показали «Заповедный остров России»

Фотовыставка приурочена к нескольким датам Года экологии. 
 
В пятницу, 19 мая, в преддверии Дня Волги, который будет отмечаться завтра, а также в честь Года экологии и 100-летия заповедной системы России, в Самаре состоялась встреча профессиональных экологов и общественников. К этой встрече в самарском Музее коллекций была приурочена фотовыставка «Самарская Лука – заповедный остров России». На выставке представлены снимки сотрудников национального парка «Самарская Лука», а также друзей этой особо охраняемой природной территории, которые уже несколько лет передают парку свои самые интересные снимки с видами животных, птиц, редких растений, ландшафтов.

На встрече была возможность задать вопросы приехавшим в Самару директорам всех трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) губернии – Жигулевского государственного заповедника, национальных парков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Речь шла и о достопримечательностях, охранном статусе других уникальных мест на карте губернии – памятников природы, которых сегодня насчитывается 212.

Участники встречи обсудили тему готовности ООПТ к началу туристического сезона, а также проблемные вопросы по охране Волги.
Фотогалерея
Фото 119631Фото 119632Фото 119633Фото 119634Фото 119635Фото 119636Фото 119637
Дата: 19 мая 2017 , 20:15
217
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарцам показали «Заповедный остров России»
19 мая 2017
217
Самарцам показали «Заповедный остров России»
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
19 мая 2017
256
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
19 мая 2017
128
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
19 мая 2017
117
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
19 мая 2017
171
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
no photo
19 мая 2017
132
Началась проверка по факту смерти задержанного мужчины в одном из спецприемников Самары
no photo
19 мая 2017
334
Начальника сызранского отдела полиции задержали по подозрению в перевозке контрафактной водки
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
177
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Команда Самарской области заняла второе место в командном зачете «Туриады»
19 мая 2017
124
Команда Самарской области заняла второе место в командном зачете «Туриады»
Лента новостей
19 мая 2017 , 20:15
217
Самарцам показали «Заповедный остров России»
Фотовыставка приурочена к нескольким датам Года экологии.   
19 мая 2017 , 18:14
256
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
Напомним , аукцион в электронной форме был объявлен 27 апреля на официальном сайте...
19 мая 2017 , 17:43
117
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
В пятницу, 19 мая, в самарской филармонии прошел областной слет старших пионерских вожатых и...
19 мая 2017 , 17:43
128
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Он пройдет в воскресенье, 21 мая, в 10 регионах РФ.
19 мая 2017 , 17:23
171
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Об этом сообщает Пригородная пассажирская компания.
19 мая 2017 , 17:12
132
Началась проверка по факту смерти задержанного мужчины в одном из спецприемников Самары
В ночь с 18 на 19 мая 2017 года в одной из камер специального приемника для административно...
19 мая 2017 , 16:40
334
Начальника сызранского отдела полиции задержали по подозрению в перевозке контрафактной водки
В июне 2016 года со специализированной автостоянки, расположенной на улице Дизельной в Сызрани,...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5669
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5255
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
25 апреля 2017
3779
1
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
3554
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
746
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
6 мая 2017
423
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
679
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2812
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.