Самарских предпринимателей будут штрафовать за отказ от перехода на новую кассовую технику
В прошлом году была принята новая редакция Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Данный закон регламентирует порядок установки, регистрации и использования контрольно-кассовой техники (ККТ) нового образца. О принципе действия нового оборудования sgpress.ru рассказали представители уполномоченных органов на круглом столе в пресс-центре «Самарской газеты».
По словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Глеба Рушковского, с введением ККТ все предприниматели будут выдавать покупателям одинаковые чеки. Кроме того, данные о каждой покупке будут в режиме онлайн передаваться в УФНС. До 1 июля предприниматели должны приобрести новые аппараты ККТ взамен старых. После указанной даты УФНС начнет проверять их.
Нарушителей ждут крупные штрафы – для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) – это ½ или ¼ часть от суммы покупки, но не менее 10 тысяч рублей, для юридических лиц – не менее 30 тысяч рублей. Глеб Рушковский отметил, что стоимость аппарата ККТ составляет порядка 30 тысяч рублей, то есть штраф по одному чеку юрлицу равнозначен покупке кассового аппарата. На сайте УФНС размещен список производителей ККТ, у которых можно заказать технику без наценок посредников. В настоящее время на новые аппараты в Самарской области перешли только 40% представителей малого и среднего бизнеса.
Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Самарской области Валерий Фомичев рассказал о проблемах перевода бизнесменов на новую систему расчета. Он отметил, что количество произведенный техники до недавнего времени не соответствовало количеству предпринимателей в регионе. То есть на всех не хватает. Уже были случаи, когда предприниматели собирались покупать аппараты ККТ, но в наличии техники не было. В связи с этим ТПП попросило УФНС отсрочить применение штрафных санкций к предпринимателям, дать им время не только приобрести ККТ, но и научить своих работников пользоваться ими. Особенно актуально это для тех бизнесменов, у которых работают пожилые сотрудники, которым трудно оперативно освоить новую технику. К тому же, по мнению Валерия Фомичева, неправильно наказывать тех предпринимателей, которые заказали аппараты, но их не оказалось в наличии – вины коммерсантов здесь нет.
Кроме того, ТПП и группа предпринимателей предлагают применять «виртуальные кассы» вместо ККТ. Принцип действие «виртуальных касс» прост – предприниматели установят на любые электронные устройства (планшеты, телефоны, компьютеры) согласованное с УФНС программное обеспечение и будут проводить кассовые расчеты онлайн. Покупать аппараты ККТ для этого не потребуется.
Представитель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Лариса Ермоленко, в свою очередь, отметила, что из новой системы расчета вообще следует исключить отдельные категории предпринимателей. Например, мелких ремесленников, швей, художников. Исключение следует сделать и для тех предпринимателей, которые работают по патентной системе. То есть продают какую-то услугу единожды и на долгосрочный период, например, установщики дверей или окон. Все предложения предпринимателей и ТПП будут рассмотрены УФНС.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 мая 2017
59
19 мая 2017
162
19 мая 2017
100
19 мая 2017 , 12:36
59
Новостные агентства The Sun и Daily mail рассказали о работах астронома-любителя Самира Шафики.
19 мая 2017 , 12:33
59
В прошлом году была принята новая редакция Федерального закона «О применении...
19 мая 2017 , 11:39
162
Это одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.
19 мая 2017 , 11:12
91
ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными...
19 мая 2017 , 11:10
201
Им оказался 67-летний местный житель.
19 мая 2017 , 10:47
175
На совещании при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине обсудили детали возведения...
19 мая 2017 , 10:46
100
В четверг, 18 мая, состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5639
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5229
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3754
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3527
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
715
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
408
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
664
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2795
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.