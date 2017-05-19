Самарских предпринимателей будут штрафовать за отказ от перехода на новую кассовую технику

По словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Глеба Рушковского, с введением ККТ все предприниматели будут выдавать покупателям одинаковые чеки. Кроме того, данные о каждой покупке будут в режиме онлайн передаваться в УФНС. До 1 июля предприниматели должны приобрести новые аппараты ККТ взамен старых. После указанной даты УФНС начнет проверять их.

Нарушителей ждут крупные штрафы – для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) – это ½ или ¼ часть от суммы покупки, но не менее 10 тысяч рублей, для юридических лиц – не менее 30 тысяч рублей. Глеб Рушковский отметил, что стоимость аппарата ККТ составляет порядка 30 тысяч рублей, то есть штраф по одному чеку юрлицу равнозначен покупке кассового аппарата. На сайте УФНС размещен список производителей ККТ, у которых можно заказать технику без наценок посредников. В настоящее время на новые аппараты в Самарской области перешли только 40% представителей малого и среднего бизнеса.

Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Самарской области Валерий Фомичев рассказал о проблемах перевода бизнесменов на новую систему расчета. Он отметил, что количество произведенный техники до недавнего времени не соответствовало количеству предпринимателей в регионе. То есть на всех не хватает. Уже были случаи, когда предприниматели собирались покупать аппараты ККТ, но в наличии техники не было. В связи с этим ТПП попросило УФНС отсрочить применение штрафных санкций к предпринимателям, дать им время не только приобрести ККТ, но и научить своих работников пользоваться ими. Особенно актуально это для тех бизнесменов, у которых работают пожилые сотрудники, которым трудно оперативно освоить новую технику. К тому же, по мнению Валерия Фомичева, неправильно наказывать тех предпринимателей, которые заказали аппараты, но их не оказалось в наличии – вины коммерсантов здесь нет.

Кроме того, ТПП и группа предпринимателей предлагают применять «виртуальные кассы» вместо ККТ. Принцип действие «виртуальных касс» прост – предприниматели установят на любые электронные устройства (планшеты, телефоны, компьютеры) согласованное с УФНС программное обеспечение и будут проводить кассовые расчеты онлайн. Покупать аппараты ККТ для этого не потребуется.

Представитель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Лариса Ермоленко, в свою очередь, отметила, что из новой системы расчета вообще следует исключить отдельные категории предпринимателей. Например, мелких ремесленников, швей, художников. Исключение следует сделать и для тех предпринимателей, которые работают по патентной системе. То есть продают какую-то услугу единожды и на долгосрочный период, например, установщики дверей или окон. Все предложения предпринимателей и ТПП будут рассмотрены УФНС.