Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ на набережной

Мобильная лаборатория центра будет работать с 12:00 до 14:00. Медицинские работники расскажут о путях передачи вируса, способах защиты от ВИЧ-инфекции и выполнят тестирование на ВИЧ по слюне - в рамках профилактической кампании «Знать о ВИЧ – значит Жить!».

Исследование проводится анонимно, результат готов через 20 минут. Также в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню памяти умерших от СПИДа – самарцы смогут поддержать участников велопробега «Спорт против СПИДа и наркотиков». Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Велосипеды спортсменам безвозмездно предоставит компания «Прокат №1».

В поддержку движения против ВИЧ и за здоровый образ жизни - запланировано выступление представителей Хип-Хоп студии Самарского государственного педагогического университета и Школы роллер-спорта Samara Rollers.