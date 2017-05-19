Новый ледовый дворец на Молодогвардейской в Самаре откроют весной 2018 года
Снос дворца спорта ЦСК ВВС начнется в конце мая.
После этого строители приступят к возведению нового спортобъекта. Это будет современный многофункциональный ледовый дворец. Как ранее писал sgpress.ru, на 25 тысячах квадратных метров разместят три ледовые площадки, универсальный спортивный зал, а также тренажерный зал, зал хореографии, раздевалки и технические помещения. Основные трибуны, располагающиеся ассиметрично, будут вмещать 5500 зрителей, также проектом предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Здесь будут проводить официальные спортивные мероприятия и концерты.
После этого строители приступят к возведению нового спортобъекта. Это будет современный многофункциональный ледовый дворец. Как ранее писал sgpress.ru, на 25 тысячах квадратных метров разместят три ледовые площадки, универсальный спортивный зал, а также тренажерный зал, зал хореографии, раздевалки и технические помещения. Основные трибуны, располагающиеся ассиметрично, будут вмещать 5500 зрителей, также проектом предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Здесь будут проводить официальные спортивные мероприятия и концерты.
Ожидается, что новый ледовый дворец откроют весной 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.
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