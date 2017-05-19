Пассажиров станции метро «Кировская» эвакуировали из-за забытых кем-то папки с документами и телефона

Стражи порядка обнаружили на станции метро «Кировская» в Самаре бесхозные предметы. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. На место выехали саперы. Бомбы они не обнаружили, а подозрения вызвал сотовый телефон и папка с документами, которые кто-то забыл на платформе станции.