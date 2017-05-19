Купол стадиона «Самара Арена» будет, скорее всего, бело-серебристым

Ранее Николай Меркушкин опроверг слухи о том, что купол стадиона «Самара Арена» будет изготовлен из непрозрачных материалов. Губернатор подчеркнул, что возведение стадиона идет по графику и все, что заявлено, на «Самара Арене» будет реализовано.

Главе региона представили эскизы. Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность объекта, обеспечить легкость его восприятия и в конечном итоге отразить главную космическую тематику стадиона.

Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция была одобрена.