В Самарской области закроют 148 сайтов по дистанционной продаже алкоголя

Суды рассмотрели заявления, все они удовлетворены в полном объеме. Информация о продаже алкогольной продукции признана запрещенной к распространению. В результате, согласно решениям судебных органов, 148 сайтов и страниц в сети Интернет будут закрыты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.