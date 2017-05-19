Коррупционеров в Самарской области оштрафовали на 28,9 миллиона рублей

По итогам прошлого года было выявлено почти 11 тысяч нарушений, в первом квартале текущего года – 3700. Возросло количество материалов, направленных прокурорами в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, и, как следствие, число возбужденных дел.

На особом контроле прокуроров находится состояние законности при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, при оказании государственных и муниципальных услуг, в жилищно-коммунальном хозяйстве, оборонно-промышленном комплексе. Коррумпированность этих сфер традиционно высокая, что обусловлено широким спектром точек соприкосновения бизнеса и власти, большими потоками бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По административным делам, возбужденным прокурорами по итогам проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции, суды в 2016 году наложили штрафных санкций на сумму 28,9 миллиона рублей.

По итогам заседания коллегии прокурор Самарской области Константин Букреев нацелил своих подчиненных на продолжение работы на данном направлении с учетом имеющихся актуальных проблем борьбы с коррупцией, на взаимодействие с общественными объединениями.