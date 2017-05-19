19 мая 2017 года,
12:54
$ 57.47    64   Нефть 52.94 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Коррупционеров в Самарской области оштрафовали на 28,9 миллиона рублей

Прокурор региона Константин Букреев провел ведомственную коллегию по вопросам состояния законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
 
По итогам прошлого года было выявлено почти 11 тысяч нарушений, в первом квартале текущего года – 3700. Возросло количество материалов, направленных прокурорами в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, и, как следствие, число возбужденных дел.
 
На особом контроле прокуроров находится состояние законности при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, при оказании государственных и муниципальных услуг, в жилищно-коммунальном хозяйстве, оборонно-промышленном комплексе. Коррумпированность этих сфер традиционно высокая, что обусловлено широким спектром точек соприкосновения бизнеса и власти, большими потоками бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
 
По административным делам, возбужденным прокурорами по итогам проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции, суды в 2016 году наложили штрафных санкций на сумму 28,9 миллиона рублей.
 
По итогам заседания коллегии прокурор Самарской области Константин Букреев нацелил своих подчиненных на продолжение работы на данном направлении с учетом имеющихся актуальных проблем борьбы с коррупцией, на взаимодействие с общественными объединениями.
Дата: 19 мая 2017 , 09:57
371
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Газеты Великобритании написали о сызранском астрономе
19 мая 2017
58
Газеты Великобритании написали о сызранском астрономе
Самарских предпринимателей будут штрафовать за отказ от перехода на новую кассовую технику
19 мая 2017
58
Самарских предпринимателей будут штрафовать за отказ от перехода на новую кассовую технику
В Самарской области выявлено уже 9 заболеваний описторхозом
19 мая 2017
162
В Самарской области выявлено уже 9 заболеваний описторхозом
Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ на набережной
19 мая 2017
91
Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ на набережной
В Самаре будут судить вора-карманника, кравшего телефоны в маршрутках
19 мая 2017
200
В Самаре будут судить вора-карманника, кравшего телефоны в маршрутках
Речной вокзал в Самаре намерены достроить к Чемпионату мира по футболу 2018 года
19 мая 2017
174
Речной вокзал в Самаре намерены достроить к Чемпионату мира по футболу 2018 года
С космодрома Куру успешно запустили самарскую ракету
19 мая 2017
100
С космодрома Куру успешно запустили самарскую ракету
Новый ледовый дворец на Молодогвардейской в Самаре откроют весной 2018 года
19 мая 2017
207
Новый ледовый дворец на Молодогвардейской в Самаре откроют весной 2018 года
Пассажиров станции метро «Кировская» эвакуировали из-за забытых кем-то папки с документами и телефона
19 мая 2017
257
Пассажиров станции метро «Кировская» эвакуировали из-за забытых кем-то папки с документами и телефона
Лента новостей
19 мая 2017 , 12:36
58
Газеты Великобритании написали о сызранском астрономе
Новостные агентства The Sun и Daily mail рассказали о работах астронома-любителя Самира Шафики.
19 мая 2017 , 12:33
58
Самарских предпринимателей будут штрафовать за отказ от перехода на новую кассовую технику
В прошлом году была принята новая редакция Федерального закона «О применении...
19 мая 2017 , 11:39
162
В Самарской области выявлено уже 9 заболеваний описторхозом
Это одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.
19 мая 2017 , 11:12
91
Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ на набережной
ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными...
19 мая 2017 , 11:10
200
В Самаре будут судить вора-карманника, кравшего телефоны в маршрутках
Им оказался 67-летний местный житель.
19 мая 2017 , 10:47
174
Речной вокзал в Самаре намерены достроить к Чемпионату мира по футболу 2018 года
На совещании при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине обсудили детали возведения...
19 мая 2017 , 10:46
100
С космодрома Куру успешно запустили самарскую ракету
В четверг, 18 мая, состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5639
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5229
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
25 апреля 2017
3754
1
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
3527
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
715
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
6 мая 2017
408
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
664
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2795
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.