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В Самарской области из аварийного жилья переселили больше 3,5 тысячи человек

Глава министерства строительства Самарской области Александр Баландин на заседании правительства доложил о развитии жилищного строительства в регионе в прошлом году.
 
В 2016 году свои жилищные условия смогли улучшить 71 труженик тыла, проработавший в тылу в период Великой Отечественной войны, и 92 ветерана Великой Отечественной войны, а также  387 граждан отдельных льготных категорий. Было выдано 20 государственных жилищных сертификатов ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и гражданам из подразделений особого риска. 42 молодых учителя и 43 молодых педагога смогли оформить ипотеку на льготных условиях.
 
Власти обеспечили жильем 455 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Молодым семьям выдали 824 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, предоставлено 194 дополнительные социальные выплаты в виде компенсации при рождении (усыновлении) ребенка.
 
В 2016 году было введено в эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов (проблемных объектов), удовлетворены права требований 1 029 граждан - участников долевого строительства. По итогам реализации программных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» за 2016 год было переселено 3547 человек из аварийных жилых помещений общей площадью 65 тысяч квадратных метров.
Дата: 18 мая 2017 , 16:45
123
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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