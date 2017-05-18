Разработка самарского медуниверситета может появиться во всех больницах страны

Система уже работает на базе клиник Самарского медуниверситета, используется в Городской клинической больнице №5 Тольятти, в Самарском областном противотуберкулезном диспансере им. Н.В. Постникова, в Самарской городской клинической поликлинике №15.

«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных. Она позволяет получать снимки в формате DICOM (общепринятый мировой стандарт цифровой медицины) с любой диагностической аппаратуры: КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопов, микроскопов, офтальмологического оборудования. После чего обрабатывать их, просматривать (в том числе в режиме 3D) и передавать исследования на собственный PACS-сервер.

Система интегрирована с архивом медицинских изображений Самарской области. Врачи клиник СамГМУ могут получить доступ к снимку, сделанному за пределами медучреждения, а проведенные здесь исследования могут быть доступны коллегам из крупнейших клиник региона.

После включения аппаратно-программного комплекса «Луч-С» в Росреестр система может появиться во всех медучреждениях региона и страны.