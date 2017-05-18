Женщина погибла под колесами бетономешалки у рынка «Норд» в Самаре

- Водитель бетономешалки начал осуществлять движение и сбил двух женщин, которые, по предварительной версии, переходили дорогу в неположенном месте, - сообщила sgpress.ru дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Герман.

От полученных травм одна женщина скончалась на месте происшествия, а вторую госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Погибшей оказалась 78-летняя пенсионерка. Проводится проверка.