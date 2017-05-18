В Самаре проезжающая электричка сдула ветром пенсионерку на железнодорожных путях

Помощник Куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев сообщил sgpress.ru, что 79-летняя пенсионерка переходила железнодорожные рельсы в неположенном месте. Когда она была на междупутье, ее сбил с ног поток ветра от проезжающего мимо резервного электропоезда. Она осталась жива, но получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу имени Пирогова в Самаре. Проводится проверка.