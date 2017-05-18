Самарцы платят за отопление меньше всех в Поволжье

Начнем с темы, которая интересует всех, - стоимость жилищно-коммунальных услуг. Наверняка каждый из нас хоть раз задавался вопросом, не переплачиваем ли мы за свет и воду и в какую сумму они обходятся жителям других регионов.

«Двушка» для сравнения

Удобно провести сравнение на примере типовой квартиры, скажем, стандартной двухкомнатной, площадью 54 кв. м. Предположим, что в ней проживает семья из трех человек. Ежемесячно ее владельцы помимо содержания жилого помещения оплачивают услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведение, тепло-, газо- и элек- троснабжение.

Согласно данным, предоставленным департаментом финансов и экономического развития городской администрации, в Самаре содержание такой квартиры в среднем обходится в 6163,47 руб. в месяц. В Ульяновске ее жильцам приходится платить 8553,69 руб. в Перми - 7076,53, а в Уфе - 7079,10 руб. в месяц. В Волгограде, Нижнем Новгороде и Оренбурге содержание взятой нами типовой «двушки» также обходится дороже, чем в Самаре. А вот жителям Саранска повезло - они платят за такую квартиру всего 3678,82 руб. в месяц.

Не менее интересный вопрос - изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг в связи с ростом тарифов, который происходит каждый год 1 июля. Как утверждает департамент, в прошлом году в Самаре плата за все ту же самую «двушку» выросла на 5,14%, то есть на 301,43 руб. В то же время в Астрахани содержание жилья подорожало на 9,1% (526,28 руб.). Наименее заметно этот процесс прошел для жителей Волгограда, где тарифы выросли всего на 1,2% (78,63 руб. для рассматриваемой нами квартиры).

Сливай воду

Мы сравнили общие суммы, которые тратят владельцы типовой двухкомнатной квартиры на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь посмотрим, как в этой структуре выглядят отдельные платежи - на примере все той же двухкомнатной квартиры.

Размер платы за водоотведение рассчитывается исходя из количества потребления холодной и горячей воды. Во внимание принимаются показатели счетчиков, а при их отсутствии - нормативы, которые умножаются на существующие тарифы.

Начиная с 1 июля 2016 года и по сегодняшний день, самарцы платят за эту услугу в среднем по 130,30 руб. в месяц за каждого прописанного в квартире человека. Не так уж и плохо, учитывая, что астраханцы отдают за нее 216,66 руб., а уфимцы - 229,75. Меньше, чем жителям Самары, повезло также гражданам Оренбурга, Ульяновска, Казани, Кирова, Йошкар-Олы, Саратова и Волгограда - во всех этих городах плата за водоотведение выше, чем в Самаре. Больше всех сэкономить на этой услуге удается жителям Ижевска, где зафиксирована наименьшая плата за водоотведение - 80,75 руб. с человека в месяц. Там утвержден довольно низкий норматив потребления и невысокий по сравнению с другими городами тариф.

В Самаре тариф на водоотведение составляет 11,33 руб. за кубометр. Мы по этому показателю занимаем 13-е место среди 16 региональных столиц, по которым «СГ» располагает сведениями. В Астрахани тариф равен 21,20 руб. за куб, в Уфе - 20,47, в Чебоксарах - 19,04.

Домашнее тепло...

Несмотря на то, что отопление фактически подается в дома шесть-семь месяцев, платим за него мы обычно в течение всего года, так менее накладно. Для самарцев расчет происходит исходя из тарифа 26,95 руб. за кв. м в месяц. Это средний показатель по Приволжскому федеральному округу. Значительнее всего Самару опережает Нижний Новгород, жители которого платят 39,14 руб. за кв. м, за ним идет Уфа - 36, 90 руб. за «квадрат». Меньше всего за тепло в своих квартирах платят жители Саранска - 22,39 руб. за кв. м.

При этом в Самаре плата за отопление с 1 июля 2016 года выросла всего на 2,7% - это наименьший показатель среди городов Поволжья. Максимальный рост тарифов на отопление наблюдался в Уфе - на 7,2%, Чебоксарах - на 6,7%, Нижнем Новгороде - на 6,3%, Саранске - на 5%.

Теперь посмотрим на платежи за горячую воду. Если нет счетчика, она рассчитывается с учетом тарифа и норматива потребления. В Самаре все те же владельцы двухкомнатной квартиры платят за возможность наслаждаться горячей ванной и мыть посуду в теплой воде 451,12 руб. с человека в месяц. Уфимцу приходится за эту услугу раскошелиться на 637,41 руб., оренбуржцу - на 485,23, ульяновцу - на 473,05. В наиболее выгодном положении жители Ижевска, где плата за горячую воду составляет всего 314,72 руб., что объясняется низким тарифом и нормативом потребления.

Зато в Самаре стоимость этой услуги подорожала всего на 2,4%, в то время как в других городах ее рост составил от 3,5% до 6,6%.

…и свет

Весьма расходная статья - электроэнергия. Самара по дороговизне услуги находится на шестом месте (3,67 руб./кВт•ч). Среди анализируемых городов самый высокий тариф в Волгограде - 3,86 руб., минимальные в Оренбурге - 2,68 и Уфе - 2,74.

Платежом красен

Пожалуй, стоит немного отойти от тарифов и остановиться на таком показателе, как активность граждан в оплате услуг. И здесь, как констатирует статистика, мы не очень дисциплинированны. По сбору платежей за услуги ЖКХ Самара находится на предпоследнем месте, демонстрируя показатель в 94,8%. А жители Перми, которые значительно больше денег отдают за содержание своих квартир, красуются в сравнительной таблице на третьем месте, со 100%-ным результатом. Ну если, конечно, верить отчетам местных коммунальщиков. Их опережают граждане из Саранска и Астрахани - 105,8% и 102,3% соответственно. Видимо, в этих городах принято оплачивать все квитанции заранее. Или ранее были накоплены значительные долги, а сейчас власти и компании, работающие на местных рынках ЖКХ, активнее стимулируют жителей погашать их.