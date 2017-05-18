Самарским бизнесменам хотят разрешить пользоваться «виртуальной кассой»

Самарские представители малого и среднего бизнеса посчитали, что такое оборудование обойдется им слишком дорого, особенно с учетом современных экономических реалий. Группа предпринимателей обратилась в Самарскую губернскую думу с просьбой внести законодательные изменения в части реализации правовых новшеств для бизнеса, внеся такое понятие, как «виртуальная касса». То есть оборудование покупать не нужно, а все денежные операции можно проводить с помощью любого электронного устройства – от планшета и телефона до компьютера. В четверг, 18 мая, член комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы одобрили инициативу предпринимателей. В ближайшее время этот вопрос должен быть рассмотрен на пленарном заседании губдумы.