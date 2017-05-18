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Самарским бизнесменам хотят разрешить пользоваться «виртуальной кассой»

В прошлом году был принят Федеральный закон, который регламентирует порядок установки, регистрации и использования контрольно-кассовой техники (ККТ) нового образца. Все предприниматели должны покупать и устанавливать специальное оборудование для расчетов с потребителями.
 
Самарские представители малого и среднего бизнеса посчитали, что такое оборудование обойдется им слишком дорого, особенно с учетом современных экономических реалий. Группа предпринимателей обратилась в Самарскую губернскую думу с просьбой внести законодательные изменения в части реализации правовых новшеств для бизнеса, внеся такое понятие, как «виртуальная касса». То есть оборудование покупать не нужно, а все денежные операции можно проводить с помощью любого электронного устройства – от планшета и телефона до компьютера. В четверг, 18 мая, член комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы одобрили инициативу предпринимателей. В ближайшее время этот вопрос должен быть рассмотрен на пленарном заседании губдумы.
Дата: 18 мая 2017 , 13:52
72
Автор текста: Сергей Ромашов
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