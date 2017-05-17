Размер взносов за капитальный ремонт в Самарской области увеличится с 1 июля 2018 года
В первом полугодии 2018 года размер взноса на капитальный ремонт не изменится. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона в среду, 17 мая.
Члены областного кабинета министров приняли решение не увеличивать размер взноса за капремонт в первом полугодии 2018 года и сохранить его на уровне 2017 года. При установлении взноса на капитальный ремонт применены общие принципы тарифного регулирования, а изменения предусматриваются с 1 июля 2018 года на 4%.
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