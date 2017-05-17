В скверах Самары истребляют клещей
Паразитов уничтожают специальными средствами.
Департамент городского хозяйства и экологии проводит мероприятия, которые должны ограничить численность клещей в Самаре.
Первый этап этой работы включает в себя освобождение территорий от старой листвы, сухих веток, коры деревьев, - от того, где скапливаются и зимуют паразиты.
Второй этап - уничтожение клещей специальными препаратами. Ими предполагается обработать 144 объекта, из них 130 скверов и 14 транспортных развязок. Всего 98 гектаров. На это из городского бюджета направлено 540 тыс. рублей.
Как рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев, в настоящее время обработано 85 процентов запланированной территории. Например, сегодня утром препарат распыляли на траву и деревья в сквере им. Высоцкого. Предварительно входы в зеленую зону были перекрыты сигнальными лентами с сообщениями о проводимых работах.
- Препарат действует на клещей, также на ползающих, летающих насекомых, причем как на взрослых особей, так и на их личинки. Для теплокровных, то есть людей, животных и птиц, он безопасен. Но во время обработки все-таки лучше держаться подальше, - пояснил Леонид Дюгаев. - Максимальная активность препарата наблюдается в первые сутки после обработки и высокое действие сохраняется еще в течение четырех недель. При необходимости будет проведена дополнительная обработка, например, если препарат смоют ливни.
Препаратами предстоит обработать еще 25 скверов.
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