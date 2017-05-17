В Самаре будут судить покончившего с собой мужчину

Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыты изнутри, следствие полагает, что убийство детей и женщины совершил отец семейства. Впоследствии он якобы покончил жизнь самоубийством.

Допрошенная мать мужчины отказалась от прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого. Она считает, что ее сын не убивал свою семью. Следовательно, в соответствии нормами уголовно-процессуального законодательства, было принято решение о направлении уголовного дела в суд, сообщает пресс-служба областного Следственного управления.