На Демократической из-за строительства моста транспортный поток пустят по объездной дороге

Временная трасса будет проходить на расстоянии 5-6 метров от действующей магистрали. Движение из города сместится в сторону Московского шоссе. По словам представителей компании-подрядчика, «времянка» позволит завершить возведение третьей опоры путепровода на пересечении улиц Ташкентской и Демократической. Мост откроют для движения в ноябре этого года.



Строители сейчас заканчивают строительство объезда длиной 130 метров, который будет выходить на асфальтобетонное покрытие, оставшееся со времен кольцевой развязки.