17 мая 2017 года,
19:30
$ 56.26    62.04   Нефть 51.59 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

На Демократической из-за строительства моста транспортный поток пустят по объездной дороге

Схема движения изменится в начале следующей недели.
 
Временная трасса будет проходить на расстоянии 5-6 метров от действующей магистрали. Движение из города сместится в сторону Московского шоссе. По словам представителей компании-подрядчика,  «времянка» позволит завершить возведение третьей опоры путепровода на пересечении улиц Ташкентской и Демократической. Мост откроют для движения в ноябре этого года.

Строители сейчас заканчивают строительство объезда длиной 130 метров, который будет выходить на асфальтобетонное покрытие, оставшееся  со времен кольцевой развязки.
Фотогалерея
Фото 119489Фото 119491Фото 119492Фото 119493Фото 119494Фото 119495Фото 119496Фото 119497Фото 119498
Дата: 17 мая 2017 , 18:52
97
Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Рыжим в Самарском зоопарке будут вручать подарки
17 мая 2017
35
Рыжим в Самарском зоопарке будут вручать подарки
На Демократической из-за строительства моста транспортный поток пустят по объездной дороге
17 мая 2017
97
На Демократической из-за строительства моста транспортный поток пустят по объездной дороге
no photo
17 мая 2017
105
В Самаре будут судить покончившего с собой мужчину
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Томь»
17 мая 2017
117
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Томь»
В Самаре презентуют пешеходные экскурсии к ЧМ-2018
17 мая 2017
131
В Самаре презентуют пешеходные экскурсии к ЧМ-2018
В Самаре около Постникова оврага загорелся автоцентр
17 мая 2017
202
В Самаре около Постникова оврага загорелся автоцентр
Сетевики ремонтируют теплосети в старой Самаре без перекрытия движения
17 мая 2017
130
Сетевики ремонтируют теплосети в старой Самаре без перекрытия движения
Слухи об отставке и строительство жилья. Ключевые моменты из пресс-конференции Николая Меркушкина
17 мая 2017
140
 
Слухи об отставке и строительство жилья. Ключевые моменты из пресс-конференции Николая Меркушкина
В центре Самары ограничат движение
17 мая 2017
165
В центре Самары ограничат движение
Лента новостей
17 мая 2017 , 19:18
35
Рыжим в Самарском зоопарке будут вручать подарки
Самарский зоопарк приглашает рыжеволосых жителей и гостей нашего города получить памятные...
17 мая 2017 , 18:52
97
На Демократической из-за строительства моста транспортный поток пустят по объездной дороге
Схема движения изменится в начале следующей недели.
17 мая 2017 , 18:49
105
В Самаре будут судить покончившего с собой мужчину
20 июля 2016 года в одном из домов по улице Советской в Кировском районе Самары были обнаружены...
17 мая 2017 , 17:50
117
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Томь»
В среду, 17 мая, самарские футболисты сыграли последний выездной матч в этом сезоне....
17 мая 2017 , 17:47
131
В Самаре презентуют пешеходные экскурсии к ЧМ-2018
Официальные маршруты по историческому центру города разработаны специально к предстоящему...
17 мая 2017 , 17:22
202
В Самаре около Постникова оврага загорелся автоцентр
Сообщение о возгорании поступило в среду, 17 мая, в 13:44.
17 мая 2017 , 16:45
130
Сетевики ремонтируют теплосети в старой Самаре без перекрытия движения
Исключение составил Волжский проспект в районе гостиницы «Волга», где в связи с...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5534
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5144
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
25 апреля 2017
3650
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
3436
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
630
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
6 мая 2017
361
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
612
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2740
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.