В Самаре пройдут повторные публичные слушания по застройке территории напротив ТЦ «Вавилон»
Компания ООО «Трансгруз» намерена построить 17-этажные жилые дома на участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе города.
Ранее обсуждение проекта планировки территории уже проводились с 4 октября по 27 октября 2016 года в форме сбора мнений (в письменной форме) жителей Ленинского района. Однако из-за обращений граждан власти Самары решили провести повторные публичные слушания уже в традиционной форме – с приглашением жителей города. Слушания пройдут 22 мая в 17:00 в школе №12 на улице Красноармейской, 93а.
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