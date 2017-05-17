В Самаре пройдут повторные публичные слушания по застройке территории напротив ТЦ «Вавилон»

Ранее обсуждение проекта планировки территории уже проводились с 4 октября по 27 октября 2016 года в форме сбора мнений (в письменной форме) жителей Ленинского района. Однако из-за обращений граждан власти Самары решили провести повторные публичные слушания уже в традиционной форме – с приглашением жителей города. Слушания пройдут 22 мая в 17:00 в школе №12 на улице Красноармейской, 93а.