Любителей экстремальной фото- и видеосъемки на охраняемых объектах в Самаре хотят штрафовать и арестовывать

Они предлагают ужесточить наказание для лиц, незаконно проникающих на охраняемые объекты и сооружения связи. Только на территории Самарской области таких объектов насчитывается около двухсот, четыре из них, расположенные в Самаре, Жигулевске и Сызрани, наиболее важны для обеспечения бесперебойной работы РТРС.

Как правило, туда проникают молодые люди, называющие себя «руферами». Они забираются на крыши различных зданий и сооружений, включая запрещенные, чтобы сделать экстремальную фото- и видеосъемку. Нередко такие случаи заканчиваются для них трагично. Сейчас за проникновение на режимные объекты, в частности РТРС, им назначают штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей и забирают у них технику.

Сотрудники РТРС предлагают штрафовать их на суммы до 200 тысяч рублей или арестовывать на 15 суток. Депутаты СГД решили рассмотреть этот вопрос в следующем году после анализа полной статистики за 2017 год.