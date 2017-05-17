Владельцам мототранспорта и спецтехники хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД

Размеры административной ответственности по статье 9.3 КоАП РФ не пересматривались уже семь лет. Об этом сообщает пресс-служба Самарской губернской думы. Ежегодно к ответственности по этой статье в самарском регионе привлекаются около тысячи человек в Самарской области. Среди них и нарушители на мототранспортных средствах (снегоходы, мотовездеходы, снегоболотоходы и т.д.). Для владельцев дорогостоящей техники штрафные санкции в размере 300 рублей не оказывают должного воздействия, они продолжают нарушать Правила дорожного движения.

Депутаты губдумы предлагают увеличить размер штрафных санкций: для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей (сейчас от 100 до 300 рублей) или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев; для должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей (сейчас от пятисот до одной тысячи рублей).

Законопроект находится в стадии обсуждения.