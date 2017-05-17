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В Самарской области дебоширы не уйдут от ответственности за избиение близких людей

Депутаты Самарской губернской думы решили доработать законопроект, который освобождает от уголовной ответственности людей, впервые совершивших бытовое насилие.
 
Напомним, что в июле 2016 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся привлечения к ответственности за побои в отношении близких лиц. В этой связи депутаты губдумы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой частью, согласно которой дебоширы будут нести ответственность даже за первый проступок. Таким образом, им не удастся остаться безнаказанными за избиение близких.
 
Этот законопроект в ближайшее время будет рассмотрен на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции СГД. По словам председателя общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности СГД Владимира Дуцева, в перспективе на федеральном уровне планируется принять еще ряд законов в части декриминализации отдельных составов преступлений, поэтому рассмотренная законодательная инициатива имеет особую актуальность.
Дата: 17 мая 2017 , 11:34
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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