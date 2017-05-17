В Самарской области дебоширы не уйдут от ответственности за избиение близких людей
Депутаты Самарской губернской думы решили доработать законопроект, который освобождает от уголовной ответственности людей, впервые совершивших бытовое насилие.
Напомним, что в июле 2016 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся привлечения к ответственности за побои в отношении близких лиц. В этой связи депутаты губдумы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой частью, согласно которой дебоширы будут нести ответственность даже за первый проступок. Таким образом, им не удастся остаться безнаказанными за избиение близких.
Этот законопроект в ближайшее время будет рассмотрен на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции СГД. По словам председателя общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности СГД Владимира Дуцева, в перспективе на федеральном уровне планируется принять еще ряд законов в части декриминализации отдельных составов преступлений, поэтому рассмотренная законодательная инициатива имеет особую актуальность.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 мая 2017
61
17 мая 2017
502
17 мая 2017 , 14:58
53
Допрейсы отправят для изучения спроса и потенциального пассажиропотока.
17 мая 2017 , 14:31
87
В четверг, 18 мая, в 11:00 в ботаническом саду Самарского университета отметят Международный...
17 мая 2017 , 14:28
61
Теплые летние дни хочется провести в на отдыхе или посвятить полезным хлопотам — сделать...
17 мая 2017 , 14:08
173
Жителей приглашают посетить клубы, где студенты Самарского университета занимаются яхтингом и танцами
Познакомиться с внеучебной деятельностью студентов все желающие смогут в субботу, 20 мая, с...
17 мая 2017 , 13:57
151
Сегодня в 10:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаруженном пакете ТЦ...
17 мая 2017 , 13:25
130
С таким предложением выступает депутат Самарской губернской думы Николай Ренц.
17 мая 2017 , 13:00
502
Как ранее писал sgpress.ru , во вторник, 16 мая, в 1:21 на улице Стара-Загора сгорели шесть...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5519
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5129
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3635
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3418
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
619
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
353
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
603
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2731
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.