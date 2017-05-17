Отдел полиции у нового стадиона в Самаре построят до 15 декабря

Компания стала единственным участником аукциона областного ГУ МВД на проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж) в Самаре в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, улицы Ташкентской и улицы Демократической.

Стоимость контракта оценили в 104,6 миллиона рублей. Работы подрядчик должен выполнить до 15 декабря 2017 года. Причем срок гарантии эксплуатации объектов составляет пять лет.

Здания строятся специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Там будут находиться сотрудники, ответственные за охрану порядка во время мундиаля. Генподрядчик обязан в течение двух недель после начала строительных работ на объекте предоставить в областные ГУ МВД и ФСБ список работников, задействованных на строительстве.