УРАЛ насмерть сбил школьницу в Самаре

Как следует из материалов ГИБДД, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем "УРАЛ", двигался в крайнем левом ряду по проспекту Кирова со стороны Щигровского переулка в направлении улицы Береговой. По предварительной версии полицейских, напротив дома №31 по проспекту Кирова водитель допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.









В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области. В настоящее время движение на этом участке проспекта Кирова затруднено.