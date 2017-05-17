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В Самарской области в этом году заменят 90 лифтов

С начала реализации программы капитального ремонта в Самарской области 600 новых лифтов появились в 124 многоквартирных домах (МКД). Об этом сообщает региональный фонд капремонта.
 
В этом году по региональной программе в области заменят порядка 90 лифтов в 34 МКД. Новые кабины с плавным бесшумным ходом оснащают светодиодным освещением, панелями с антивандальным покрытием, которое нельзя поджечь или оцарапать. А также шрифтом Брайля и звуковым сопровождением, что позволяет пользоваться лифтом людям с ограниченными возможностями.
 
Ускоренная замена лифтов в жилищном фонде РФ определена минстроем России в качестве приоритетного ведомственного проекта развития.
Дата: 17 мая 2017 , 09:42
83
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Фонд капитального ремонта Самарской области
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