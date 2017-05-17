В Самарской области в этом году заменят 90 лифтов

В этом году по региональной программе в области заменят порядка 90 лифтов в 34 МКД. Новые кабины с плавным бесшумным ходом оснащают светодиодным освещением, панелями с антивандальным покрытием, которое нельзя поджечь или оцарапать. А также шрифтом Брайля и звуковым сопровождением, что позволяет пользоваться лифтом людям с ограниченными возможностями.

Ускоренная замена лифтов в жилищном фонде РФ определена минстроем России в качестве приоритетного ведомственного проекта развития.