Самарских чиновников заставят отчитываться о доходах и расходах перед губернатором

В настоящее время подобные сведения уже предоставляются государственными гражданскими служащими (сотрудниками областных министерств, департаментов) и лицами, замещающими государственные должности (председатель правительства, областные депутаты, члены правительства).

Проект закона Самарской области устанавливает порядок предоставления таких сведений: сроки, форму отчета, конкретизирует круг должностных лиц. Помимо этого, законом утверждаются основания и порядок осуществления проверки сведений муниципальных служащих, а также их родственников о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на предмет достоверности и полноты представленных сведений.

В случае выявления каких-либо нарушений по решению губернатора Самарской области могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до досрочного прекращения исполнения полномочий по соответствующей должности.

Принять закон планируется до конца мая.