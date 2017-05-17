Менеджер похитила деньги банка и пыталась свалить вину на клиентов

Заявители рассказали стражам порядка, что кредитов они на себя не оформляли, а те, кто оформлял, подчеркнули, что указанная в сообщении сумма для платежа не соответствует сумме, указанной в договоре с банками. В дальнейшем проведенная сотрудниками органов внутренних дел проверка показала, что деньги банка были похищены.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали менеджера этого же банка.

По версии следствия, в период с апреля по май 2016 года девушка похитила со счетов клиентов учреждения более 1,4 миллиона рублей. Она оформила фиктивные кредиты на 39 граждан. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.