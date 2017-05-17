Менеджер похитила деньги банка и пыталась свалить вину на клиентов
Весной 2016 года в полицию стали поступать обращения от жителей Пестравского района Самарской области о том, что к ним на телефоны приходят сообщения по факту просроченных ежемесячных платежей за взятые кредиты.
Заявители рассказали стражам порядка, что кредитов они на себя не оформляли, а те, кто оформлял, подчеркнули, что указанная в сообщении сумма для платежа не соответствует сумме, указанной в договоре с банками. В дальнейшем проведенная сотрудниками органов внутренних дел проверка показала, что деньги банка были похищены.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали менеджера этого же банка.
По версии следствия, в период с апреля по май 2016 года девушка похитила со счетов клиентов учреждения более 1,4 миллиона рублей. Она оформила фиктивные кредиты на 39 граждан. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 мая 2017
108
17 мая 2017
82
16 мая 2017
216
17 мая 2017 , 10:19
14
В среду, 17 мая, состоится один из матчей предпоследнего тура Российско футбольной премьер-лиги....
17 мая 2017 , 09:45
108
ДТП произошло утром в среду, 17 мая.
17 мая 2017 , 09:42
82
С начала реализации программы капитального ремонта в Самарской области 600 новых лифтов...
17 мая 2017 , 09:38
87
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин внес в Самарскую губернскую думу законопроект,...
17 мая 2017 , 09:30
91
Весной 2016 года в полицию стали поступать обращения от жителей Пестравского района Самарской...
16 мая 2017 , 18:42
216
Солидную дату отметил Российский Красный Крест. Сегодня в самарском ДК им. А.С. Пушкина...
16 мая 2017 , 18:24
242
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич: «45% иностранных граждан в округе работают без разрешительных документов»
Во вторник, 16 мая, в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5507
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5120
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3623
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3405
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
603
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
348
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
599
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2728
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.