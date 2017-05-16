В Самаре «дилер» хотел обменять полкило спайса на ящик спиртного

При обыске они обнаружили у него пакет с неизвестным веществом. Содержимое свертка направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком спайс массой 512 граммов.

Полицейским задержанный пояснил, что сверток он случайно нашел неподалеку от мусорного контейнера. Когда мужчина понял, что это наркотики, то решил обменять их на ящик крепкого алкоголя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Как выяснили полицейские, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.