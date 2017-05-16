Путепровод от моста через реку Сок до Волжского шоссе отремонтируют к середине августа 2018 года

Компания стала единственным участником аукциона на капитальный ремонт путепровода на км 4+668 Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе в Самаре. Работы минтранс оценил в 45,4 миллиона рублей. В этом году компания получит из областного бюджета 5 миллионов рублей, оставшиеся 40,4 миллиона – в следующем. Выполнить ремонт подрядчик должен к 15 августа 2018 года.

Еще в апреле в минтрансе сообщали, что ремонт предусматривает уширение проезжей части с двух до четырех полос на всем протяжении автодороги, устройство тротуаров, посадочных площадок и пандусов, установку барьерного ограждения, светофоров, освещения.