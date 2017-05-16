Трамвай врезался в иномарку в Самаре

На видео, снятом очевидцем и опубликованном в соцсети, заметно, как Хендэ Аккорд врезалась в проезжающий по путям трамвай. Иномарка от удара развернулась на дороге, а трамвай поехал дальше. Надо отметить, что трамвай двигался на красный свет. О пострадавших в этом ДТП ничего не известно.



Автор видео - Максим Абрамов

