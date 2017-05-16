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Загородный парк в Самаре сделают особо охраняемой природной территорией

Мэрия Самары объявила о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила застройки и землепользования города.
 
К обсуждению жителей предлагается земельный участок площадью 49,8 га на улице Ново-Садовой, 150. По данному адресу расположен Загородный парк и граничащие с ним постройки. Сегодня вся эта территория имеет разный правовой статус: Р-1 (зона центра рекреационных территорий), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных), Р-3 (зона природных ландшафтов), Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Все участки мэрия планирует перевести в единую зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий). Данный правовой статус полностью исключает возможность жилищного строительства.
 
Слушания будут проводиться путем сбора мнений и предложений граждан, которые можно направлять в департамент градостроительства на улице Галактионовской, 132 или на электронную почту dgs@samadm.ru с 11 мая по 10 июля.
Дата: 16 мая 2017 , 13:42
128
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: http://vladimirtravel.ru
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