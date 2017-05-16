Власти Самары ищут застройщика для территории по улице Гастелло

Согласно документу, в ближайшее время мэрия объявит аукцион на право заключения

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе Самары.

Начальная цена контракта составит 1 миллион рублей. Площадь территории насчитывает 3,03 га. Срок действия договора с победителем - 10 лет с момента подписания договора. В течение первого года застройщик будет обязан подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания. В течение пяти лет он должен будет создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из квартир, предоставленным им по договорам социального найма. Речь идет о ветхом и аварийном жилье на указанной территории, которое будут сносить. Это здания по следующим адресам, включенные в адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории Самары: Гастелло, 18, Гастелло, 20, Гастелло, 22, Тихвинская, 13, Тихвинская, 15, Тихвинская, 19, Тихвинская, 21, Тихвинская, 23, Тихвинская, 25, Тихвинская, 27, Учебный пер., 18 и Учебный пер., 20.

Застройщика обяжут предоставить жителем вышеперечисленных домов новые квартиры. Если он не уложится в указанные в контракте сроки, то заплатит неустойку. Кроме того, победителя аукциона обяжут представлять главе Самары ежеквартальный отчет о ходе выполнения работ – до 10 числа каждого месяца.