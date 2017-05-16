Юные робототехники из Самарской области могут поехать в Коста-Рику

Современные дети мечтают о cамых разных вещах. Некоторые, например, хотят создавать «умную» технику, чтобы жизнь человека становилась интереснее и комфортнее. Вчера в универсальном комплексе «МТЛ Арена» во время регионального отбора на Всероссийскую робототехническую олимпиаду юные конструкторы представили такие изобретения.

Ученики школы №42 Алексей Гребенников и Амин Мифтяхутдинов спроектировали электрогенератор, который вырабатывает ток, используя течение реки. Ребята заявили, что успешно опробовали мини-оборудование в ванной.

- Мы готовили этот проект около месяца. Думаю, это подходящая идея для города на Волге, - считает Алексей.

Воспитанница школы робототехники «Инженерная сила» Ирина Пушкарева представила вежливого робота, который улыбается и говорит комплименты.

- Мы создали его, чтобы у людей поднималось настроение, - пояснила девочка.

Кроме того, на мероприятии были выставлены безопасная «зебра» для пешеходов, не загрязняющий экологию дом в лесу, система освещения на солнечных батареях и многое другое. С творческими проектами выступили 192 участника, в том числе из Волгограда и Оренбурга.

Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин отметил, что ребят, представивших проекты на отборочный этап, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше.

Направление робототехники в Самаре развивается уже четыре года. Создаются кружки, проходят соревнования на районном, городском и областном уровнях. Важность этой работы понимают не только муниципальные и региональные власти. Крупные промышленные компании тоже поощряют хобби ребят. Для них увлеченная техникой молодежь - это потенциальные сотрудники.

- Руководители предприятий понимают, что юные любители роботов в перспективе - новые специалисты отрасли, - говорит Казарин. - Среди школьников есть такие, кто уже думает о практическом применении созданной ими техники. Конечно, это ученические модели. Но их авторы через пять-шесть лет станут студентами, а затем и молодыми специалистами, и смогут участвовать в серьезных проектах, связанных с освоением космоса, нефтехимией и другими индустриальными сферами.

Кстати, на открытии региональных соревнований декан факультета автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета Николай Губанов подчеркнул, что вузу важно набрать увлеченных и уже в какой-то степени подготовленных студентов. По его мнению, такие интеллектуальные поединки - отличная возможность накопить знания.

Кроме того, юные конструкторы получают выход на всероссийские и международные турниры. В частности, победители регионального тура будут представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в IT-городе Иннополис в Татарстане. А если выиграют и там, поедут в ноябре в Коста-Рику.

Главный судья регионального тура Всероссийской робототехнической олимпиады Татьяна Андреева рассказала, что у каждого участника своя история о том, как он попал в проект. Но всех ребят объединяют страсть к науке и трудолюбие.