Юные робототехники из Самарской области могут поехать в Коста-Рику
Всероссийская робототехническая олимпиада - одно из крупнейших (наряду с Робофестом) мероприятий по образовательной робототехнике в стране. С каждым годом число участников соревнований увеличивается. Мероприятия направлены на развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов, а также на привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий.
Современные дети мечтают о cамых разных вещах. Некоторые, например, хотят создавать «умную» технику, чтобы жизнь человека становилась интереснее и комфортнее. Вчера в универсальном комплексе «МТЛ Арена» во время регионального отбора на Всероссийскую робототехническую олимпиаду юные конструкторы представили такие изобретения.
Ученики школы №42 Алексей Гребенников и Амин Мифтяхутдинов спроектировали электрогенератор, который вырабатывает ток, используя течение реки. Ребята заявили, что успешно опробовали мини-оборудование в ванной.
- Мы готовили этот проект около месяца. Думаю, это подходящая идея для города на Волге, - считает Алексей.
Воспитанница школы робототехники «Инженерная сила» Ирина Пушкарева представила вежливого робота, который улыбается и говорит комплименты.
- Мы создали его, чтобы у людей поднималось настроение, - пояснила девочка.
Кроме того, на мероприятии были выставлены безопасная «зебра» для пешеходов, не загрязняющий экологию дом в лесу, система освещения на солнечных батареях и многое другое. С творческими проектами выступили 192 участника, в том числе из Волгограда и Оренбурга.
Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин отметил, что ребят, представивших проекты на отборочный этап, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше.
Направление робототехники в Самаре развивается уже четыре года. Создаются кружки, проходят соревнования на районном, городском и областном уровнях. Важность этой работы понимают не только муниципальные и региональные власти. Крупные промышленные компании тоже поощряют хобби ребят. Для них увлеченная техникой молодежь - это потенциальные сотрудники.
- Руководители предприятий понимают, что юные любители роботов в перспективе - новые специалисты отрасли, - говорит Казарин. - Среди школьников есть такие, кто уже думает о практическом применении созданной ими техники. Конечно, это ученические модели. Но их авторы через пять-шесть лет станут студентами, а затем и молодыми специалистами, и смогут участвовать в серьезных проектах, связанных с освоением космоса, нефтехимией и другими индустриальными сферами.
Кстати, на открытии региональных соревнований декан факультета автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета Николай Губанов подчеркнул, что вузу важно набрать увлеченных и уже в какой-то степени подготовленных студентов. По его мнению, такие интеллектуальные поединки - отличная возможность накопить знания.
Кроме того, юные конструкторы получают выход на всероссийские и международные турниры. В частности, победители регионального тура будут представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в IT-городе Иннополис в Татарстане. А если выиграют и там, поедут в ноябре в Коста-Рику.
Главный судья регионального тура Всероссийской робототехнической олимпиады Татьяна Андреева рассказала, что у каждого участника своя история о том, как он попал в проект. Но всех ребят объединяют страсть к науке и трудолюбие.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 мая 2017
124
16 мая 2017
206
16 мая 2017 , 15:46
47
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области уже нашло подрядчика на эти...
16 мая 2017 , 15:44
53
В связи с подготовкой к предстоящему футбольному Чемпионату мира в областной столице...
16 мая 2017 , 15:26
84
Все желающие смогут посетить музей в ночь с 19 на 20 мая.
16 мая 2017 , 15:01
144
В отношении шести жителей Самарской области закончено расследование уголовного дела по факту...
16 мая 2017 , 14:49
124
ДТП произошло на пересечении улицы Победы и 22 Партсъезда в Самаре.
16 мая 2017 , 13:56
206
Закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего мужчины.
16 мая 2017 , 13:42
128
Мэрия Самары объявила о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила застройки и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5459
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5077
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3573
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3356
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
570
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
325
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
579
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2702
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.