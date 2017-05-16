Самарская молодежь будет получать стипендии за общественно-полезную деятельность
Вчера в городской думе прошло обсуждение порядка назначения и выплаты стипендии главы Самары студентам и другим категориям молодежи, внесшим значительный вклад в развитие областной столицы. Это новый вид материального поощрения, на который, как планируется, молодые активисты смогут претендовать уже с начала очередного учебного года. Проект документа разработали департамент культуры и молодежной политики и Самарский дом молодежи. Это было сделано по поручению главы города Олега Фурсова, которое он дал в ходе встречи со студентами Мирового института рынка.
Предполагается, что стипендию из городского бюджета будут получать молодые люди от 14 до 30 лет, которые безвозмездно занимаются общественно полезной деятельностью. Важно, что они должны приносить пользу именно Самаре, а не только своему учебному заведению. Кандидатов на выплату смогут рекомендовать учреждения образования, общественные организации, или они выдвигают себя сами. Решение о назначении этой стипендии принимает конкурсная комиссия. Ее участники, выставляя баллы по определенным критериям, составят рейтинг кандидатов. Среди критериев - участие в мероприятиях, проводимых в Самаре, реализация собственных проектов, направленных на развитие города, наличие почетных грамот, благодарностей от властей.
Проект, представленный в гордуме, предусматривал ежемесячное поощрение в 2500 рублей сроком на один год. Поддержать таким образом задумали 50 человек. Однако директор Самарского дома молодежи Сергей Бурцев подчеркнул, что размер выплаты будет зависеть от экономической ситуации и возможностей бюджета.
На круглом столе мнения высказали представители профильных ведомств, студенческие лидеры ссузов и вузов, представители молодежных общественных объединений, депутаты. Участники дискуссии, безусловно, ратовали за введение такой стипендии. От них прозвучали замечания к тексту и по сути отдельных положений порядка. Возник даже спор о том, кто все-таки может иметь право на поощрение. Кандидатов предложили разделить на три группы: школьники, студенты и работающие.
Но начальник отдела молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Екатерина Щинина напомнила:
- Изначально речь шла именно о студентах, которые хорошо учатся, работают на благо города, и у них нет возможности, времени подрабатывать. Поэтому они и нуждаются в материальной поддержке.
Также участники дискуссии посчитали, что не все заслуги измеряются официальными благодарностями. И нужно определить, исходя из чего будет оцениваться значимость тех или иных дел.
Прозвучавшие мнения будут тщательно рассмотрены. После доработки проект документа поступит на рассмотрение Олегу Фурсову для окончательного утверждения и его реализации.
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