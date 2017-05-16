Молодым учителям в Самарской области добавят денег на ипотеку

Представитель областного министерства социально-демографической и семейной политики доложила депутатам о ходе исполнения подпрограмм «Развития жилищного кредитования в Самарской области» до 2020 года. Работа ведется по двум направлениям.

Первое касается молодых учителей. Им предоставляются социальные выплаты на компенсацию первоначального взноса по ипотеке в размере 20% от всей суммы взноса. Выплаты предоставляются учителям в возрасте до 35 лет при условии покупки нового жилья. Из областного бюджета на эти цели в 2016 году было выделено 7,8 миллиона рублей. На 1 января 2016 года в списке министерства значилось 82 учителя, на 1 января 2017 года - 79. В 2017 году на социальные выплаты для учителей-ипотечников выделено 7,7 миллиона рублей. Это позволит помочь со взносами только 25 участникам программы из 79.

Другое направление – работа с молодыми педагогами (дошкольное образование). Им предоставляются выплаты на компенсацию разницы между банковской процентной ставкой по ипотечному кредиту и ставкой по областной программе «Развития жилищного кредитования» в размере 8,5%. Такие выплаты педагогам направляют в течение трех лет. В 2016 году на эти цели было выделено 1,8 миллиона рублей. В 2017 году предусмотрено 3,7 миллиона рублей, однако в списках министерства значатся всего 9 молодых педагогов. Этим участникам на социальные выплаты требуется значительно меньшая сумма, чем 3,7 миллиона рублей. Министерство просит Самарскую губернскую думу разрешить перенести оставшиеся деньги на первую подпрограмму, чтобы больше молодых учителей смогло получить деньги на взносы по ипотеке.

Депутаты, в свою очередь, предлагают включить в программу «Развития жилищного кредитования» и другие категории соцработников, например, врачей.