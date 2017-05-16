Молодым учителям в Самарской области добавят денег на ипотеку
Эту тему обсудили на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы во вторник, 16 мая.
Представитель областного министерства социально-демографической и семейной политики доложила депутатам о ходе исполнения подпрограмм «Развития жилищного кредитования в Самарской области» до 2020 года. Работа ведется по двум направлениям.
Первое касается молодых учителей. Им предоставляются социальные выплаты на компенсацию первоначального взноса по ипотеке в размере 20% от всей суммы взноса. Выплаты предоставляются учителям в возрасте до 35 лет при условии покупки нового жилья. Из областного бюджета на эти цели в 2016 году было выделено 7,8 миллиона рублей. На 1 января 2016 года в списке министерства значилось 82 учителя, на 1 января 2017 года - 79. В 2017 году на социальные выплаты для учителей-ипотечников выделено 7,7 миллиона рублей. Это позволит помочь со взносами только 25 участникам программы из 79.
Другое направление – работа с молодыми педагогами (дошкольное образование). Им предоставляются выплаты на компенсацию разницы между банковской процентной ставкой по ипотечному кредиту и ставкой по областной программе «Развития жилищного кредитования» в размере 8,5%. Такие выплаты педагогам направляют в течение трех лет. В 2016 году на эти цели было выделено 1,8 миллиона рублей. В 2017 году предусмотрено 3,7 миллиона рублей, однако в списках министерства значатся всего 9 молодых педагогов. Этим участникам на социальные выплаты требуется значительно меньшая сумма, чем 3,7 миллиона рублей. Министерство просит Самарскую губернскую думу разрешить перенести оставшиеся деньги на первую подпрограмму, чтобы больше молодых учителей смогло получить деньги на взносы по ипотеке.
Депутаты, в свою очередь, предлагают включить в программу «Развития жилищного кредитования» и другие категории соцработников, например, врачей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 мая 2017
50
16 мая 2017
231
16 мая 2017 , 12:18
34
Эту тему обсудили на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы во вторник,...
16 мая 2017 , 12:16
21
20 мая всем самарским музеям будет не до сна. Грядет одно из самых ожидаемых событий в...
16 мая 2017 , 12:04
50
С 19 по 27 мая ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) представит...
16 мая 2017 , 12:00
79
Самарская губернская дума подготовила обращение к министру строительства и жилищно-коммунального...
16 мая 2017 , 11:57
67
Правовое управление аппарата Самарской губернской думы подготовило письма в адрес властей...
16 мая 2017 , 11:40
63
15 мая 1987 года в 21 час 30 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлен...
16 мая 2017 , 11:30
75
Детское одеяло из искусственных материалов может стать достойной альтернативой натуральному наполнителю
Во сне малыш проводит большую часть времени в самом начале своей жизни.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5444
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5065
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3558
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3334
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
563
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
321
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
574
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2695
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.