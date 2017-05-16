В самарском кинотеатре покажут фильмы о Рязанове, Высоцком и Ершовой
С 19 по 27 мая ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) представит документальную программу «Самарские судьбы в российском кинематографе», включающую в себя цикл кинолекториев и выставку фотографий. 12+
Зрители смогут больше узнать о наиболее ярких деятелях кино и театра, связанных с нашим краем - таких, как режиссер Эльдар Рязанов, кинодокументалист Борис Кожин, актер и автор-исполнитель Владимир Высоцкий, сценарист Валентин Ежов, актриса Вера Ершова, актеры: Александр Буклеев, Юрий Демич, Николай Засухин, Николай Михеев.
Торжественное открытие программы состоится 19 мая в 18.30. В арт-фойе кинотеатра гости вечера смогут познакомиться с выставкой фотографий «Самарские судьбы в российском кинематографе» (0+). В экспозиции фотовыставки будут представлены портреты актеров, режиссеров и сценаристов, чья жизнь и творчество связаны с нашим городом, с Самарским краем, их краткие биографии и кадры из фильмов.
Цикл кинолекториев откроет документальный фильм «Эльдар Рязанов» (12+).
Фильм представит почетный гость церемонии: Виталий Аркадьевич Добрусин, писатель, кинодраматург, издатель, руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы».
Цикл кинолекториев продлится до 27 мая.
Расписание киносеансов:
20 мая в 12:00 Кинолекторий «Борис Кожин» 12+
21 мая в 12:00 Кинолекторий «Владимир Высоцкий» 12+
22 мая в 12:00 Кинолекторий «Валентин Ежов» 12+
23 мая в 12:00 Кинолекторий «Александр Буклеев» 12+
24 мая в 12:00 Кинолекторий «Вера Ершова» 12+
25 мая в 12:00 Кинолекторий «Юрий Демич» 12+
26 мая в 12:00 Кинолекторий «Николай Засухин» 12+
27 мая в 12:00 Кинолекторий «Николай Михеев» 12+
Стоимость билета 35 рублей.
Билеты в кассе ЦРК «Художественный».
Справки по телефону: 333-48-98
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