В Самаре рассматривают возможность переселения граждан из аварийного жилья целыми кварталами

СГД просит министра рассмотреть возможность применения принципа единовременного поквартального расселения граждан из аварийного и ветхого жилья для освобождения и застройки территорий Самары и области.

Сегодня власти могут расселять дома лишь адресно, согласно очереди, а не целыми кварталами. Пока губдума планирует лишь добиться возможности комплексного переселения граждан. Будет ли это применяться на практике, пока не ясно – все будет зависеть от бюджета.