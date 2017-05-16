В Самаре рассматривают возможность переселения граждан из аварийного жилья целыми кварталами
Самарская губернская дума подготовила обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилу Меню.
СГД просит министра рассмотреть возможность применения принципа единовременного поквартального расселения граждан из аварийного и ветхого жилья для освобождения и застройки территорий Самары и области.
Сегодня власти могут расселять дома лишь адресно, согласно очереди, а не целыми кварталами. Пока губдума планирует лишь добиться возможности комплексного переселения граждан. Будет ли это применяться на практике, пока не ясно – все будет зависеть от бюджета.
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